Renzi-Calenda | il divorzio  è rinviato | firmato  il patto per le Europee

(Di martedì 23 maggio 2023) Al vertice in Senato i due leader si ridicono «ciao» dopo settimane di bordate. Poi firmano ilper una lista che includa tutti i riformisti alle elezioni nel 2024

... il Pd 'verbale' di Elly Schlein; l'opportunismo disinvolto di Giuseppe Conte; gli egotismi antitetici di Matteoe Carlo), molto bolle sotto la placida superficie. A livello europeo, ...Dopo la rottura con Azione (il partito di) ,ha deciso di prosciugarlo. Non a casoha perso la parlamentare Naike Gruppioni e la consigliera regionale e segretaria dell'Emilia - ...Dopo, c'è Azione di Carlo, che ha registrato un aumento del +0,2% raggiungendo il 4,3%. In fondo alla classifica troviamo Verdi e Sinistra al 3,5% (+0,1%), Italia Viva di Matteostabile ...

Vedendo si può tornare a un clima di collaborazione per le europee. Oggi nessuna randellata”, le parole di Carlo Calenda, leader di Azione, dopo l'incontro in Senato con Italia Viva. Fonte: Agenzia ..."Nessuna randellata oggi tra me e Renzi", dice Carlo Calenda ai cronisti, al termine della riunione dei senatori di Azione-Iv, quando è da poco passata la mezzanotte. E alla domanda se il gruppo ...