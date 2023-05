Renzi-Calenda | è tregua | «Gruppi ancora uniti? Sì | ma Europee insieme»

(Di martedì 23 maggio 2023)nel Terzo Polo, almeno per ora. Tra Azione e Italia Viva soffiaun refolo di vento. Nessuna spaccatura definitiva dopo il primo round previsto dagli incontri deiparlamentari di...

Sondaggio Swg 22 maggio - seconda parte Fonte Swg Le buone notizie per Carlo, ma anche per Matteo, non sembrerebbero essere finite: Azione e Italia Viva dopo i furiosi litigi ...Alla riunione hanno partecipato i leaderi di entrambi i partiti: Carloe Matteo. È possibile ricreare il rapporto di fiducia con"Nella vita tutto è possibile", ha risposto il ...Nella serata di lunedì è stata firmata una tregua tra Italia viva di Matteoe Azione di Carlo, dopo quasi due ore di assemblea dei senatori dei due partiti (di recente avevano preso due strade diverse) che si è svolta a Palazzo Madama. I due gruppi hanno ...

Una relazione difficile, fra alti e bassi. Adesso però il Terzo Polo ci riprova e ieri sera a Palazzo Madama si è svolta la riunione ...Il punto del notista politico Francesco Damato sul discorso di Mattarella su Alessandro Manzoni e sulle corti tra Arcore e Scandicci ...