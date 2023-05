(Di martedì 23 maggio 2023) Pepe, ex portiere del, è stato avvistato aalla ricerca di una. Questo ha alimentato le voci di un possibile ritorno alcome membro dello staff tecnico di Rafa Benitez. NOTIZIE CALCIO. Pepe, ex portiere dele attualmente al Villarreal, è stato avvistato recentemente a, quartiere residenziale di. Ma non è la sua presenza che ha suscitato curiosità, ma il fatto che il madrileno abbia chiesto informazioni su appartamenti disponibili nella zona e abbia contattato un’agenzia immobiliare locale per esplorare le sue opzioni di alloggio. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, questo improvviso interesse per l’immobiliare ha ...

... ma il dottore nonrivelarle niente. Celia Freijeiro - Filmografia Cinema Los aires dificiles ... episodio 2×02 (2021) Escándalo, relato de una obsesión - serie TV, 8 episodi (2022)...... il quale non ha mai perso una finale europea nella propria carriera ma sa bene di non poter stare rilassato: lade Copa è tornata emettere il settimo sigillo in questa favola che sembra ...... sia che si tratti ballare sui tavoli di qualche locale notturno fino a tardi, ogni momento dell'addio al nubilatoil suo look . Preparatevi dunque a fare la valigia con questi fashion tips . ...

Reina vuole una casa a Posillipo: Spunta un retroscena sulla visita a Napoli napolipiu.com

Qualche settimana fa era spuntato il nome di Max Canzi, come riportato da tutte le principali testate specializzate, ma anche in questo caso non è trapelato nulla di più, così come nessuno ha accostat ...Considerata l’età (41 anni ndr), l’eventuale nuova avventura dello spagnolo non sarebbe da considerarsi sul campo, bensì – stando a quanto riportato dalla medesima fonte – potrebbe essere un nome spen ...