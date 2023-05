“Reina avvistato a Napoli” | lo spagnolo fa chiarezza in un’intervista

(Di martedì 23 maggio 2023) L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno lancia una notizia a sorpresa: Pepepotrebbe fare il suo ritorno a. Considerata l’età (41 anni ndr), l’eventuale nuova avventura dellonon sarebbe da considerarsi sul campo, bensì – stando a quanto riportato dalla medesima fonte – potrebbe essere un nome spendibile per lo staff tecnico qualora sbarcasse in azzurro Rafa Benitez. Quest’ultimo è uno dei nomi circolati in questi giorni per l’eventuale sostituzione di Luciano Spalletti e la notizia dell’avvistamento dell’ex estremo difensore azzurro – se effettivamente confermato – potrebbe rivelarsi a tal proposito un ulteriore indizio. La notizia Di seguito, quanto riportato dal quotidiano: Via Scipione Capece, quartiere Posillipo: è qui che si è visto passare nelle ultime ore Pepe, per 4 ...

