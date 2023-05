“Reggo più alcol che persone” | critiche contro Chanel Totti per la festa dei 16 anni

(Di martedì 23 maggio 2023) Il 13 maggio scorso, figlia dell’ex ‘Pupone’ della Roma e di Ilary Blasi, ha compiuto 16. I festeggiamenti si sono spostati da Lugano, dove la giovane influencer ha trascorso un weekend in compagnia del fidanzato Cristian Babalus, della mamma e del nuovo compagno di lei Bastian Muller, all’Italia, in un locale dove è stata immortalata con un ‘originale’ torta di compleanno. Tuttavia, il dolce, o meglio la scritta scelta come decorazione, non è passata inosservata, scatenando sui social centinaia di commenti e. “piùche”, recita la frase su un letto di panna e decori rosa: parole che ai più sono suonate troppo forti e di cattivo gusto per ladi una neo sedicenne. Sotto al post della torta, infatti, ...

Il dolce scelto da Chanel Totti era tutto rosa, decorato con panna e al centro la scritta 'alcol che persone '. Una frase che è stata duramente criticata sui social. Numerosi commenti ...Una cake (instagrammabile) anni '80 tutta panna bianca e rosa con la scritta 'alcol che persone'. Pioggia di critiche e lo scatto diventa virale. ' Un look e una festa decisamente consoni ...Una torta che non è piaciuta agli utenti del web , che non hanno perso occasione per attaccarla senza freni. Infatti, alla giovane viene ripreso il fatto di essere ancora pocoche una bambina, che forse anche per la condizione dei genitori (Francesco Totti e Ilary Blasi), si atteggia ad adulta pur non essendolo. La dimostrazione si troverebbe in quella scritta così ...