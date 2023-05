Redmi K60 | in Cina una nuova variante da 16GB di RAM e 1TB di storage

(Di martedì 23 maggio 2023) Lo scorso mese di dicembre 2022,ha introdotto esclusivamente inla serie di smartphone K60. Dopo alcuni mesi dal lancio, il produttore cinese aveva deciso di rendere ancora migliore questo flagship killer offrendolo con una configurazione massima didi RAM e 512GB di spazio di archiviazione. Tuttavia, il marchio ha adesso presentato unadel dispositivo, con un’impressionante capacità di archiviazione fino a 1TB. Nei mercati al di fuori di quello cinese, ilK60 è venduto con il nome di Poco F5 Pro. Il device è disponibile in configurazioni con un massimo didi RAM e 512GB di spazio di archiviazione. Ad oggi, non è chiaro se la società intenda rilasciare unada 1TB di questo dispositivo anche per ...

Il primo è ilUltra, flagship della linea, che però è già comparso sul database 3C con model number 23078PND5C, il che fa escludere che si tratti del device "misterioso" degli ...Collocati molto vicini alla fascia alta , si tratta di semplici rebrand deiNote 12 Turbo eproposti da Xiaomi con il suo altro sottomarchio ammiraglia: essi risultano però ...... confermando di fatto l'operazione di rebranding messa in atto dal sub - brand di Xiaomi : in praticaNote 12 Turbo che diventa Poco F5 (in foto) e ilche diventa il Poco F5 Pro. Poco ...

Redmi introduced the K60 series of smartphones exclusively in China. During the initial release, the entry-level model, known as the Redmi K60, was offered with a maximum configuration of 16GB RAM and ...Xiaomi ha annunciato in queste ore l'arrivo di una nuova versione di Redmi K60 con tagli di memoria migliorati ...