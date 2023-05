Recupero crediti e “cavalli di ritorno” per il clan dei Casalesi | 10 arresti

(Di martedì 23 maggio 2023) Recuperavanoed eseguivano perfino “di” per conto deldei. In manette sono finiti 10 indagati (5 in carcere e 5 aglidomiciliari), che dovranno rispondere di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia.e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

...un sistema integrato di controllo delle attività commerciali agendo sia direttamente nei confronti dei commercianti che indirettamente tramite l'acquisizione di una tangente suldi ...L'anno scorso sono state arrestate tre persone e recuperato il libro mastro cone debiti. Chi è rimasto in libertà ha iniziato una violenza operazione didei soldi. Era necessario ......che salva il cessionario o il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura daldel ... esclude la responsabilità solidale di chi "riceve" inel caso in cui, a seguito di controlli, ...

L’esperto risponde: società di recupero crediti "aggressive": ecco come difendersi Gazzetta del Sud

Si allarga dunque il set documentale che salva il cessionario o il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura dal recupero del credito non spettante. Si aggiunge alla lista dei documenti ...Il Gruppo Hera, per garantire un supporto alle comunità, ha bloccato la fatturazione dei propri servizi, ha interrotto tutte le attività di recupero crediti e dà la possibilità ai clienti in difficolt ...