Record di abbandoni all’università | “troppi sbagliano facoltà | test di orientamento già al quarto anno delle superiori” Le parole del presidente della Crui

"Sì, a lasciare l'università ci ho pensato eccome. Per vivere da solo e studiare avevo bisogno di un contratto. Ma non riuscivo a frequentare lavorando. E così ho pensato di abbandonare l'ateneo". ...Nell'anno accademico 2021 - 2022 il 7,3% degli studenti ha gettato la spugna (7,4% maschi e 7,2% donne) rispetto al 6,1% deglisegnalati dagli atenei nell'anno 2019 - 2020.che ...Se nel 2011 - 2012 il tasso di abbandono degli studi universitari era del 6,3%, 10 anni dopo, ovvero nel 2021 - 2022, è diventato del 7,3% il più alto degli ultimi anni, con una percentuale del 7,4% ...

Record di abbandoni all'università, lo studente di Verona: "Anch'io ho pensato di lasciare tutto per i costi … la Repubblica

