Il tema è stato trattato anche a Villa, dove nel pomeriggio di mercoledì 3 maggio la ... Per affrontare al meglio l'eventuale emergenza idricaprepararsi con progetti e idee attuative ......importanza stabilire se uno dei due "galli nel pollaio" ha più colpa dell'altro (sempre, ...avere un consenso vero, che non è quello dato dall'avere un voto in più di un tuo ...... formato villeggiatura: "Per superare il patriarcato nonabolire la maschilità, ma renderla ... Madr , che smanettamento narcisistico, manco! Galleggerete, galleggerete tutti. Ed è solo ...

Recalcati: “Occorre valutare anche gli insegnanti, è un problema gigantesco che riguarda tutta la scuola” Orizzonte Scuola