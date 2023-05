Realtà virtuale | e se potessimo cambiare la storia dei grandi processi?

(Di martedì 23 maggio 2023) Ci prova l'università Bicocca con la, creando classi in cui gli studenti di giurisprudenza si confrontano con, storici da quello a Miloševi? fino a quello in Cisgiordania, passando per quelli sullo hate speech negli Stati Uniti

... ci sono veicoli che potrebbero persino presentare schermi su superfici di vetro oppure offrire esperienze dia bordo. Questo ambiente invasivo può, a sua volta, avere un impatto sul ...Le imprese che aspirano agli incentivi dovranno presentare progetti innovativi che prevedano l'utilizzo di tecnologie 4.0 (per esempio cloud,o intelligenza artificiale) destinati all'...... quando bastava tornare a casa per essere immersi in unaper nulla "americana", tutta la sua ... E' elettronico,, multitasking, aperto al nuovo, ideologicamente irreprensibile odia l'odio,...