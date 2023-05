Real | Vinicius mostra gli insulti razzisti | ' Non sono casi isolati | è disumano'

I cori razzisti controJunior, l'attaccante delMadrid, sono diventati in affare di Stato in Brasile. Bersagliato da offese sempre più violente nel corso di tutta la stagione, il calciatore alla fine è ...Tutto il mondo del calcio si sta schierando al fianco diJunior , dopo gli episodi di razzismo avvenuti nel corso del match tra Valencia eMadrid."Ogni partita fuori casa è una spiacevole sorpresa. E ce ne sono state molte in questa stagione". Inizia così il duro sfogo dell'attaccante delMadridJunior sui propri social network. Il brasiliano ha postato un video in cui si vedono e si sentono gli insulti razzisti ricevuti in diversi stadi spagnoli. Gli ultimi proprio al ...

Quattro persone arrestate per aver "appeso" una bambola di Vinicius su un ponte prima del derby di Coppa contro l'Atlético. Il manichino è apparso alla fine di gennaio intorno alla Ciudad Deportiva ...(ANSA) - ROMA, 23 MAG - 'Ogni giornata fuori casa una sorpresa sgradevole. E ce ne sono state tante in questa stagione. Auguri di morte, ...