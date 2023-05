Real | Vinicius mostra gli insulti razzisti | “Non sono casi isolati | è disumano” – Video

(Di martedì 23 maggio 2023) (Adnkronos) – “Ogni partita fuori casa è una spiacevole sorpresa. E ce nestate molte in questa stagione”. Inizia così il duro sfogo dell’attaccante delMadridJunior sui propri social network. Il brasiliano ha postato unin cui si vedono e si sentono gliricevuti in diversi stadi spagnoli. Gli ultimi proprio al Mestalla di Valencia, dove il brasiliano ha minacciato di lasciare il campo prima di essere espulso nel finale per uno scontro con un avversario. Sul caso era intervenuto anche il tecnico delCarlo Ancelotti in conferenza stampa. Nel post,aggiunge “Mi hanno augurato la morte, esposto una bambola impiccata, tante urla criminali… Tutto registrato. Ma il discorso cade sempre su ...

Four people have been arrested in Spain for hanging an effigy of Vinicius Junior from a bridge in January, less than 24 hours after Real Madrid filed a hate crime complaint for racist abuse during the ...Spanish police arrested Tuesday three youths suspected of hurling racist insults at Real Madrid forward Vinicius Junior during a weekend match, sparking an international outcry.