Real Madrid-Rayo Vallecano mercoledì 24 maggio 2023 ore 19 | 30 | formazioni | quote | pronostici I Blancos cercano serenità

(Di martedì 23 maggio 2023) Non tutte le stagioni possono avere un finale da sogno, ilnella passata stagione ha vissuto qualcosa di irripetibile ma sperava che quest’anno il finale potesse essere comunque dolce: è arrivato un trofeo molto prestigioso come la Copa del Rey ma il finale di questa stagione è tutt’altro che indimenticabile. Il Barça festeggia la InfoBetting: Scommesse Sportive e

Dani Carvajal, difensore del, ha risposto alle accuse di razzismo nei sui confronti emerse sui social Dani Carvajal, difensore del, ha risposto sul suo profilo Twitter alle accuse di razzismo nei suoi ...Per la possibile sostituzione del tecnico livornese per i betting analyst di Snai in pole c'è Zinedine Zidane, ex stella dei bianconeri e fermo dall'addio al: un ritorno alla Vecchia ...Ilè intervenuto sul caso Vinicus scoppiato nelle ultime ore. Il talentoso calciatore brasiliano ha definito la Spagna un "Paese di razzisti" ricollegandosi a quanto accaduto nella scorsa ...

L'allenatore dell'Atletico Madrid è intervenuto sul tema nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro l'Espanyol. Nel corso della sfida di domenica sera tra Valencia e Real Madrid, ...Kevin Punter è ritornato a parlare del Real Madrid dopo la fine dell'EuroLeague ricordando quanto avvenuto nella serie del quarto di finale nell'intervista di Bojan Brezovac per il ...