Real Madrid-Getafe | la Federcalcio spagnola ha respinto il ricorso presentato dagli ospiti

Leggi su sportface

(Di martedì 23 maggio 2023) E’ statodallaildel, che in occasione del match di Liga contro ilaveva ravvisato un’irregolarità. Asensio aveva infatti lasciato il campo per fare spazio a Odriozola, tuttavia l’infortunio di Camavinga ha costretto Ancelotti a rivedere il cambio e correre ai ripari. Il calciatore, che nel frattempo era fuori dal terreno di gioco (e Odriozola dentro), è quindi dovuto tornare nel rettangolo verde, suscitando i sospetti del. Ildal club, che sosteneva una violazione del regolamento, non è stato tuttavia accolto e dunque il risultato del match (1-0) omologato. SportFace.