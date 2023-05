Real Madrid | Carvajal risponde alle accuse di razzismo | “Persone che credono alle bufale”

Leggi su sportface

(Di martedì 23 maggio 2023) La Liga è finita nella bufera nello scorso weekend dopo gli insulti razzisti ricevuti dall’attaccante del, Vinicius, ma la questione sembra ben lontana dalla sua chiusura. Nelle ultime ore, infatti, anche il terzino dei Blancos, Dani, è stato accusato dida un utente su Twitter, che ha pubblicato una foto del giocatore mentre si rivolge in maniera offensiva verso un avversario di colore. La risposta dinon si è fatta attendere e proprio via social ha voluto mettere a tacere il suo accusatore: “Che forse, a causa dicome te, cheperché sono interessate a crederci per ottenere visibilità, non stiamo promuovendo ciò che dobbiamo promuovere. Prima di ...