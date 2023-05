Real Madrid | Carvajal | «Io razzista? Ormai tutti credono alle bufale»

Per la possibile sostituzione del tecnico livornese per i betting analyst di Snai in pole c'è Zinedine Zidane, ex stella dei bianconeri e fermo dall'addio al: un ritorno alla Vecchia ......della UEFA Nations League 2020 - 2021 tra Spagna e Francia mentre il 9 febbraio 2023 viene designato per dirigere la finale della Coppa del mondo per club FIFA 2022 tra gli spagnoli dele ...Per la possibile sostituzione del tecnico livornese per i betting analyst di Snai in pole c'è Zinedine Zidane, ex stella dei bianconeri e fermo dall'addio al: un ritorno alla Vecchia ...

Kevin Punter è ritornato a parlare del Real Madrid dopo la fine dell'EuroLeague ricordando quanto avvenuto nella serie del quarto di finale nell'intervista di Bojan Brezovac per il ...La polizia nazionale spagnola ha arrestato tre giovani a Valencia per gli insulti razzisti rivolti al giocatore brasiliano del Real Madrid, Vinicius, durante ...