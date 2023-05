Razzismo | Vinicius posta tutti i casi contro di lui | “E’ inumano”

(Di martedì 23 maggio 2023)Junior, per far capire che non ne può più degli episodi dinei suoi confronti, affida di nuovo a Instagram i suoi pensieri

... e le prese di posizione che ne sono seguite, tra le quali quella del Presidente del Brasile Lula,Junior, per far capire che non ne può più degli episodi dinei suoi confronti, ...Mentre il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, ha difesoJunior e riconosciuto che esiste davvero un 'problema con ilnel nostro Paese', il presidente della Liga, ...I cori razzisti controJunior, l'attaccante del Real Madrid, sono diventati in affare di Stato in Brasile. ... la protesta della professoressa brasiliana contro ilBrasile, blitz della ...

Cori razzisti contro Vinicius, Ancelotti in diretta è furioso: «Volete parlare di calcio Io no. Qui c’è un problema» Corriere TV

Vinicius Jr. condanna il tifo razzista: in un video postato sui social tutto l'odio vomitato nei suoi confronti negli ultimi anni ..."Ogni giornata fuori casa una sorpresa sgradevole. E ce ne sono state tante in questa stagione. Auguri di morte, fantocci impiccati, gridi criminosi. Tutto registrato. Ma il discorso cade sempre in 'c ...