(Di martedì 23 maggio 2023), l'attaccante brasiliano del Real Madrid, che domenica scorsa è stato espulso al termine della partita contro il Valenciaessere stato vittima di insulti razzisti durante la partita, non ...

"Viste le accuse e le prove video fornite dal Real Madrid in merito all'espulsione al 90'+5 di", la commissione disciplinare ha deciso di annullare le "conseguenze disciplinari" di tale ...Il caso legato agli insulti contro l'attaccante brasiliano del Real Madrid Sette persone sono state arrestate in Spagna in relazione a due episodi dicontro, attaccante brasiliano del Real Madrid. La polizia spagnola ha spiegato che tre arresti a Valencia erano legati ai cori "scimmia" e altri insulti razzisti rivolti alla stella ...... ha risposto alle accuse dinei sui confronti emerse sui social Dani Carvajal, difensore del Real Madrid, ha risposto sul suo profilo Twitter alle accuse dinei suoi confronti. Il ...

Razzismo: Vinicius non sarà squalificato dopo l'espulsione - Calcio Agenzia ANSA

MADRID, 23 MAG - Vinicius, l'attaccante brasiliano del Real Madrid, che domenica scorsa è stato espulso al termine della partita contro il Valencia dopo essere stato vittima di insulti razzisti durant ...