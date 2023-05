Razzismo e Vinicius | sette arresti tra Madrid e Valencia Ancelotti | 'Sembra di andare in guerra Ora servono i fatti'

Non si placa, in Brasile, la polemica per il caso disubito dall'attaccante del Real Madrid,Junior, durante la partita persa contro il Valencia. La notte scorsa, in solidarieta' con, il famoso monumento del Cristo Redentore, ...'Gli insulti aaccendono i riflettori sulla tolleranza del', titola El Paìs, ricordando che domenica a Valencia non è stata la prima volta che l'attaccante del Real Madrid è stato ...In un momento delicatissimo, con l'incredibile attenzione politica generata nel mondo dalsofferto a Valencia da, l'allenatore italiano questa mattina a Valdebebas ha risposto con ...

Pogba sta con Vinicius dopo gli insulti razzisti: "Chi ci protegge" Tuttosport

Quando si parla di Liga, soprattutto nell’ultimo periodo, all’estero si parla soprattutto di razzismo. Soprattutto quando in campo c’è Vinicius Junior. Non che il razzismo del calcio spagnolo sia ...Carlo Ancelotti ha parlato del razzismo di cui Vinícius Jr è stato vittima al Mestalla e si è detto d'accordo con le dichiarazioni di Xavi ...