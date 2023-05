Raw 22 05 2023 L’ultimo atto prima di Night of Champions

(Di martedì 23 maggio 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di MondayRaw si è tenuta dal Giant Center di Hershey, Pennsylvania. Lo show inizia con Paul Heyman che parla di quello che Brock Lesnar potrebbe fare a Cody Rhodes aof. Parla anche dei match che saranno parte del Premium Live Eventdi dare il benvenuto a Raw ai fan presenti. Viene fermato da Kevin Owens e Sami Zayn. Quando Paul lascia il ring Owens prende la parola dicendo che come Roman ha fnella scorsa puntata di SmackDown dedicando il match per i titoli di coppia ai “The Wild Samoans”, lui fa lo stesso ma dedicando il match ai The Usos. Zayn prova a parlare del Six Man Tag Team Match contro gli Imperium, ma risuona proprio la theme dei loro rivali. Quando si avvicinano al ring arriva Matt Riddle in loro aiuto. Riescono a ...

RAW Risultati Live 22-05-2023 - WWE The Shield Of Wrestling

