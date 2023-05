Rapine con la tecnica del “filo inverso” | 6 arresti Ecco come intrappolavano le vittime

(Di martedì 23 maggio 2023) Maschere in silicone per dare un aspetto diverso. E soprattutto una strategia per intrappolare le. Commettevanocon ladel “”. Sono 6 le persone arrestate dai carabinieri del Comando provinciale di Napoli in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip di Napoli Nord. I destinatari dell’ordinanza sono indagati dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione diaggravate dall’uso di armi.che cos’è ladel “” Ladel “” consiste nell’individuazione preliminare di imprenditori, commercianti o agenti di commercio che sono soliti versare denaro contante presso istituti ...

Lecontestate sono state compiutela cosiddetta tecnica 'del filo inverso' cioé individuando la vittima e monitorando per lungo tempo e costantemente i comportamenti al fine di scegliere ...... hanno consentito - in primo luogo - , di identificare i componenti del sodalizio e gli autori di dueaggravate compiutetale modalità, grazie al monitoraggio dei veicoli in loro possesso ...... hanno consentito - in primo luogo - , di identificare i componenti del sodalizio e gli autori di dueaggravate compiutetale modalità, grazie al monitoraggio dei veicoli in loro possesso ...

Progettano rapina milionaria in Belgio con le maschere teatrali ... Fanpage.it

Aveva sequestrato e rapinato una coppia di anziani in un appartamento della zona Tiburtina a Roma. A finire in manette un 44enne di Parolise. È stato arrestato dai carabinieri della ...CRONACA - La rapina a danno di un pubblico esercizio di Grottazzolina. Il furto in appartamento a Porto Sant'Elpidio mentre la rissa è avvenuta a Lido Tre Archi. Indagini in corso da parte dei carabin ...