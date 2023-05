Le indagini hanno consentito, infine, di disvelare la progettazione di unada eseguirsi in Belgio con la collaborazione di un basista in Romania, insediato nella città di Bucarest. ...in Belgio in stile Point Break (con le maschere), sei arresti a Napoli Ilaria De Rosa, la hostess arrestata per uno spinello nel reggiseno. La mamma: 'Non si fa le canne' Il vigile ...in Belgio in stile Point Break (con le maschere), sei arresti a Napoli Ilaria De Rosa, la hostess arrestata per uno spinello nel reggiseno. La mamma: 'Non si fa le canne' Il vigile ...

Rapina milionaria in Belgio con maschere speciali in silicone: sei arresti nel Napoletano Il Fatto Quotidiano

Stavano mettendo a punto una rapina milionaria in Belgio, pianificando tutti i dettagli: proprio per questo, avevano già acquistato in un laboratorio teatrale quattro maschere speciali in silicone, de ...I carabinieri hanno scoperto il piano mentre indagavano su due crimini compiuti con la tecnica del ‘filo inverso’ a Casoria: i malviventi, identificati uomini d’affari, li seguivano più giorni per cap ...