Rapina milionaria in Belgio con le maschere teatrali | sei arresti a Napoli

... è stato scoperto inoltre che la banda era in procinto di acquistare maschere professionali in silicone per compiere unain Belgio. Le rapine contestate sono state compiute con la ...Le indagini hanno consentito, infine, di disvelare la progettazione di unada eseguirsi in Belgio con la collaborazione di un basista in Romania, insediato nella città di Bucarest . ...Le indagini hanno consentito, infine, di disvelare la progettazione di unada eseguirsi in Belgio con la collaborazione di un basista in Romania, insediato nella città di Bucarest. ...

Progettano rapina milionaria in Belgio con le maschere teatrali come in Point Break: 6 arresti Fanpage.it

Pianificano colpo milionario in Belgio e acquistano maschere teatrali come la banda di rapinatori in “Point Break”. Carabinieri eseguono provvedimento cautelare a carico di 6 persone. Utilizzavano la ...I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli - Reparto Operativo - 2^ sezione del Nucleo Investigativo, hanno eseguito un'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli Nord, ...