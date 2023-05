Ragazzo ucciso sul monopattino. Si costituisce il 'pirata'

Ilsi è costituito a due giorni dall'investimento del 24enne anni di origine bengalese. Quest'ultimo era a bordo di un monopattino, in via Casal del Marmo, zona a nord di Roma . "Ero sotto ...... ildi 25 anni travolto ea Roma mentre tornava a casa con il suo monopattino domenica sera. 'Sono fuggito per paura' , ha detto ai vigili urbani che lo hanno denunciato di omicidio ......Si è presentato questa mattina - martedì 23 - negli uffici della Polizia municipale undi 26 anni accusandosi dell'incidente nel quale ha perso la vita ildi 25 anni travolto e...

Ragazzo ucciso a Francavilla Fontana, tre arresti: killer un 17enne Sky Tg24

Roma, 23 maggio 2023 - Si è costituito alla Polizia locale un 26enne italiano accusato di aver investito e ucciso il 24enne romano, di origine bengalese, Marco Mannage che era a bordo di un monopattin ...il ragazzo di 25 anni travolto e ucciso a Roma mentre tornava a casa con il suo monopattino domenica sera. “Sono fuggito per paura”, ha detto ai vigili urbani che lo hanno denunciato di omicidio ...