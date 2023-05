Rafaela Pimenta ospite a CM | 'Vi racconto i segreti di Pogba Futuro? Vuole dare ancora tanto alla Juve'

"Ho sentito Mkhitaryan in questi giorni, a lla fine secondo me riuscirà a recuperare e sarà in campo'. Così, agente del centrocampista armeno dei nerazzurri, parla ai microfoni di Calciomercato.com sulle condizioni del suo assistito a poche settimane dalla finale di Champions League tra ...Mkhitaryan ad Istanbul ci sarà. Ad assicurarlo è la sua agente,che, intervistata da calciomercato.com, ha parlato del recupero dell'ex romanista e del derby con l'altro suo assistito, il bomber del Manchester City Haaland. MICKI C'E' "L'ho ...Ma come procede il recupero in vista della partita più importante degli ultimi tredici anni della storia nerazzurra Intervenuta ai microfoni di c alciomercato.com ,, agente dell'...

Rafaela Pimenta ospite a CM: 'Vi racconto i segreti di Pogba' Calciomercato.com

Le dichiarazioni di Rafaela Pimenta, agente del calciatore armeno, a una decina di giorni dall'epilogo di Champions League tra permanenza, rinnovo e futuro all'Inter ...(ANSA) - LONDRA, 22 MAG - Il nuovo allenatore del Tottenham sarà Arne Slot, attuale tecnico del Feyenoord, campione d'Olanda. Il 44enne olandese - secondo il tabloid Sun - ha sciolto anche gli ultimi ...