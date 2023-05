(Di martedì 23 maggio 2023) Dotata di un’ottima funzione di sincronizzazione / selezione ed è possibile salvare le stazioni preferite nei 20 canali di memoria preimpostati DAB+/DAB e 20FM MILANO – Sharp Consumer Electronics, una delle aziende di tecnologia leader a livello mondiale, annuncia il lancio dellaDR-430: una modernaDAB+/DAB e FM dotata di tecnologia Bluetooth 5.0 per lo streaming audio wireless, perfetta per chi ama ascoltare talk-, podcast o audiolibri tramite il proprio dispositivo mobile. Un’altra promettente novità nel mercato tech: ladigitaldi Sharp Compatta, moderna e conveniente! La nuovadi Sharp, nel colore Midnight Black è un’aggiunta raffinata ed elegante a ...

... attraverso tutti i suoi media: giornale cartaceo, sito web, tv,, per rilanciare tra i giovani l'informazione di qualità, la lettura critica, la scrittura responsabile, l'educazione, ...Breve biografia Monavrìl, nasce a Foggia, svela presto l'interesse per la musica mostrando notevoli doti a soli 5 anni. Studia pianoforte, si diploma con il massimo dei voti e la lode. Segue corsi di ...- - > Cambia numerazioneterrestre a fine maggio 2023 Con il supporto degli utenti di ... IT 64 SUPERTENNIS 65 ALMA TV 66105 67 R101 TV 68 BOM CHANNEL 69 Deejay TV HD 70 RadioItaliaTV 75 ...

Radio digitale Tokyo DR-430: caratteristiche e prezzi L'Opinionista

Dal 26 Maggio in radio e digital download il nuovo singolo della giovane artista salentina Kamilla, un brano dal sound electro-pop prodotto da Luca Venturi (On The Set/ distr. Artist first), scritto d ...Annuncio vendita Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 110 CV Advanced usata del 2021 a Bologna nella sezione Auto usate di Automoto.it ...