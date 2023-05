‘Qwest!’ | il battle sh?nen di Lorenzo Magalotti | «Un isekai al contrario»

Leggi su funweek

(Di martedì 23 maggio 2023) Dopo la pubblicazione su Tacotoon, Edizioni BD ha finalmente portato su carta il primo numero di Qwest!,sh?nen di. Un’opera ambiziosa, a cuisi è dedicato – per la prima volta – completamente in toto, pensando sia alla storia che ai disegni. «L’idea di Qwest! nasce tanti anni fa. – ci rivela l’autore – È quel progetto che hai sin da ragazzino. All’inizio però, nella mia testa, la storia era diversa: era più una fan fiction con i miei stessi personaggi. Questo arco narrativo, che definisco unal, mi è venuto in mente durante le superiori. Soprattutto l’elemento della neve». Qwest! infatti inizia con Roi – uno dei protagonisti – che si sveglia in una Parigi deserta e ricoperta di neve. «Non sa come prendere questa notizia – racconta ...