Quran e Cheryl McCain truffati dalla madre surrogata | “Siamo feriti | ma andremo avanti”

(Di martedì 23 maggio 2023), 25 anni eMcGregor, 62 anni, registrano ogni giorno numeri da capogiro su TikTok: sono sposati dal 2021 e hanno 37 anni di differenza, un problema più per gli hater che per loro. La coppia, proprio per questo motivo, ha fatto parlare di sé fin dal giorno del fidanzamento e, da anni, condivide il sogno di avere un figlio. In un video pubblicato sui social hanno spiegato di voler ricorrere alla maternità, ma sono stati vittima di una truffa da parte della donna che si era offerta di portare in grembo il loro bambino. “estremamente, ma continueremo ad andare”, hanno commentato online, aggiungendo: “Vogliamo ancora un bambino”. La, come riportato da Il Mattino, dopo essere ...

La triste storia della piccola India, neonata avvolta in un sacchetto di plastica e gettata via tra i rifiuti Truffati dalla donna Masono rimasti vittima di una truffa . La donna che ...La triste storia della piccola India, neonata avvolta in un sacchetto di plastica e gettata via tra i rifiuti Truffati dalla donna Masono rimasti vittima di una truffa . La donna che ...

Lui 25 anni, lei 62, provano ad avere un figlio con maternità surrogata ma vengono truffati: «Faceva sesso col leggo.it

A couple with a 37-year age-gap have seen their hopes of becoming parents dashed after allegedly being scammed by their surrogate. Quran McCain, 25, and 62-year-old Cheryl McGregor from Georgia, US, ...Vogliono avere un figlio, nonostante la grande differenza d'età. Quran McCain ha 25 anni e la sua compagna Cheryl McGregor di anni ne ha 62. Ma i 37 anni che li differenziano per la coppia americana, ...