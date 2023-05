Quotidiani sportivi | le prime pagine | Juventus | penalizzazione e batosta

Le prime pagine deidi oggi in edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali...... bisogna essere antirazzisti' - tutti i, anche quelli catalani hanno scelto titoli come 'Basta ya!'. Poche righe, quelle di Marca, che sono un vero e proprio manifesto : 'Dobbiamo ...Commenta per primo Il focus delle prime pagine deidi oggi è dedicato al momento negativo della Juventus: dal ko di Empoli alla nuova penalizzazione inflitta ieri. Tanto spazio anche al mercato : gli obiettivi del Milan e le mosse ...

Rio de Janeiro rende omaggio al giocatore del Real Madrid: "Sono commosso, l'iniziativa mi dà più forza. Pronto a lottare per le generazioni future" ...Rassegna Stampa del 22-05: il Napoli batte l’Inter, ma sarà addio a Spalletti. Il quotidiano romano poi nel taglio alto parla di Juve: “Corte d’Appello: verdetto entro le… Leggi ...