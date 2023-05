commenta Il gup di Napoli Tommaso Perrella ha rinviato a giudizio il carabiniere accusato dell'omicidio volontario aggravato delUgo Russo. Il giovane vennela notte del 29 febbraio 2020 nei pressi del borgo di Santa Lucia, a Napoli, mentre cercava di rubare l'orologio al militare, in compagnia di un complice.Ilè stato colpito a morte la notte del 29 febbraio del 2020, nei pressi del borgo di Santa Lucia, a Napoli, mentre cercava di rapinare l'orologio al militare in compagnia di un complice. La ...Il gup di Napoli Tommaso Perrella ha rinviato a giudizio il carabiniere accusato dell'omicidio volontario aggravato delUgo Russo,colpito la notte del 29 febbraio del 2020, nei pressi del borgo di Santa Lucia, a Napoli, mentre cercava di rapinare l'orologio al militare in compagnia di un complice. ...

Quindicenne ucciso a Napoli, carabiniere rinviato a giudizio TGCOM

Il gup di Napoli Tommaso Perrella ha rinviato a giudizio il carabiniere accusato dell'omicidio volontario aggravato del quindicenne Ugo Russo. Il giovane venne ucciso la notte del 29 febbraio 2020 nei ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...