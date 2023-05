“Questa era Maria Giovanna Maglie”

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 23 maggio 2023) Raccogliamo qui gli omaggi che sono stati resi oggi a, morta all’età di 70 anni dopo una lunga malattia. È un modo per descrivere una persona attraverso le parole, spesso poche e rinchiuse in un tweet, di chi ha avuto modo di conoscerla, di lavorare o anche solo di apprezzare il suo pensiero. Non potevamo che partire da Vittorio Sgarbi. “Coraggiosa e tenace. Donna di mille battaglie. Giornalista preparata e scrupolosa che rifuggiva dai luoghi comuni. Con me complice anche d’incursioni nella politica, senza pregiudizi, ma con una grande voglia di fare.era.” Vittorio Sgarbi “è stata una donna coraggiosa e una giornalista libera, sempre ...