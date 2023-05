Quel parco giochi chiamato Emilia

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 23 maggio 2023) Un tavolo da gioco en plein air e tre pedine: Piacenza, Parma o Reggio? Basta scegliere da dove cominciare, poi la mossa sarà sempre giusta: la terra dello slow mix strizza l’occhio ai suoi baby abitanti e ai piccoli visitatori. L’vista con gli occhi di bambino è una tutta fantasia. Visit– www.visit.com – è il dado da tirare per partire a caccia di divertimento ed emozioni sempre nuove. Piacenza fra draghi, antichi libri e un villaggio neolitico Uno dei tesori di palazzo Farnese presso il museo Archeologico è il fegato di Piacenza. Niente paura: appartiene ad una pecora di almeno 2mila anni fa, per di più etrusca. Si tratta di un modello in bronzo con cui immaginarsi piccoli chirurghi e indovini. Con questo, infatti, gli aruspici “leggevano” ...