Quasi un matrimonio al giorno e tutti vogliono il sindaco di Bari | così Decaro punta al record da far invidia a un prete

Leggi su open.online

(Di martedì 23 maggio 2023) Sull’agenda deldie presidente nazionale dell’Anci Antonioil 27 maggio è segnato con bollino rosso per il traffico intensissimo che dovrà affrontare di coppie pronte a farsi sposare in Comune. In città, racconta il Corriere del Mezzo, chi sceglie il rito civile vorrebbe solo lui come celebrante d’eccezione, uno che sui social ormai da anni dà del tu anche all’ultimo degli hater con cui non si risparmia anche in scontri durissimi. Nonostante siano lontani i fasti dei primi anni, quandooccupavasempre la prima posizione nei sondaggi sulla fiducia nei sindaci, il primo cittadino diè rimasto comunque il terzo a livello nazionale con il 62% dei baresi che in lui ripone ancora fiducia, secondo l’ultima rilevazione del Sole 24 ...