Quanto è concreto il rischio che Meta spenga Facebook e Instagram in Europa?

(Di martedì 23 maggio 2023) Un miliardo e duecentomila euro. Una cifra mastodontica che crea disagio anche alla sola lettura. Questo è l’importo della maxi-sanzione decisa dal Garante della Privacy irlandese (che opera a nome dell’Unione Europea, visto cheha la sua sede europea in Irlanda) per violazione del GDPR in merito al trasferimento dei dati degli utenti iscritti alle principali piattaforme social negli Stati Uniti. La multa a, al termine di un lungo percorso fatto di numerose contestazioni, ristabilisce quell’ordine imposto dal regolamento europeo sulla protezione dei dati nel 2018. E proprio in conseguenza di questo, è(ma non certo) ilche Menlo Park – alla fine – sia “costretto” a bloccare i suoi servizi in. LEGGI ANCHE > Da Schrems fino agli 1,2 miliardi: la storia della ...

