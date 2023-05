Quando scoprii dove i mafiosi avevano fatto le prove della strage di Capaci

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) Il 23 maggio si ricorda il 31esimo anniversariodi; lo stesso accadrà per ladi via D’Amelio, il 19 luglio. E, quindi, assisteremo alle solite facce triste di circostanza, con la solita posa delle corona d’alloro e qualche parolina di mesto ricordo. Io, i miei primi quindici anni dalladi, li ho trascorsi in religioso silenzio, mentre gli ultimi quindici li ho trascorsi insieme agli studenti di diverse scuole; nemmeno il lockdown mi ha impedito di collegarmi con loro. Questo 23 maggio sarei dovuto andare in un liceo di Forlì, ma a causa dell’alluvione l’incontro è stato rinviato sine die. Avrei ricordato non solo ladi, ma anche il mio rapporto di lavoro col dottore Giovanni Falcone. Sottolineo che ...