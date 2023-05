Quando andrà in onda Doc – Nelle tue mani 3 | fuori lo spoiler sulla data

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 23 maggio 2023) Le riprese della terza stagione di Doc –tuesono già cominciate! Gli amatissimi attori della fortunata serie di Rai 1 hanno condiviso sui social degli indizi inconfondibili mentre sono a lavoro sul set. A quanto pare però le riprese di questa nuova stagione dureranno davvero a lungo. I ciak dovrebbero proseguire fino alla fine dell’anno, a dicembre 2023. In Doc 3 finalmente vedremo Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, ancora più protagonista perché vestirà i panni del primario del reparto di Medicina Interna, come faceva prima dell’incidente e dell’amnesia. MainDoc –tue3? La messa inè prevista all’inizio del prossimo anno, come sempre in prima serata su Rai 1. La prima puntata, in ...