Qualificazioni Roland Garros 2023 | Cobolli vince in lotta Fuori Bellucci | Passaro e Pellegrino

(Di martedì 23 maggio 2023) Seconda giornata disui campi del, dove scenderanno in campo nel corso della giornata ben dieci azzurri tra uomini e donne. La prima vittoria porta la firma di Flavio, uscito vincitore da una battaglia 2h e 33? contro la wild card di casa Mathys Erhard. Un incontro che si è rivelato difficile come da previsione contro un ragazzo spinto dal caloroso tifo del pubblico di casa. Alla fine il tennista romano è riuscito a spuntarla con il punteggio di 6-4 4-6 6-4, riuscendo a realizzare il break decisivo nel decimo game del terzo e decisivo parziale. Una fase finale del match giocata a tutta da entrambi i giocatori, conche al terzo match point utile ha finalmente potuto festeggiare il secondo turno conquistato e tutto da giocare contro lo slovacco ...

Seconda giornata di qualificazioni sui campi del Roland Garros , dove scenderanno in campo nel corso della giornata ben dieci azzurri tra uomini e donne. La prima vittoria porta la firma di Flavio Cobolli , uscito ...

Proseguono le qualificazioni del Roland Garros, secondo Slam del 2023, di scena sulla terra rossa parigina (domenica 28 via alle sfide dei tabelloni principali). Sono tre i match da vincere per accedere ai main ...