Qualificazioni Roland Garros 2023 | Cobolli vince in lotta | fuori Bellucci e Passaro

(Di martedì 23 maggio 2023) Seconda giornata disui campi del, dove scenderanno in campo nel corso della giornata ben dieci azzurri tra uomini e donne. La prima vittoria porta la firma di Flavio, uscito vincitore da una battaglia 2h e 33? contro la wild card di casa Mathys Erhard. Un incontro che si è rivelato difficile come da previsione contro un ragazzo spinto dal caloroso tifo del pubblico di casa. Alla fine il tennista romano è riuscito a spuntarla con il punteggio di 6-4 4-6 6-4, riuscendo a realizzare il break decisivo nel decimo game del terzo e decisivo parziale. Una fase finale del match giocata a tutta da entrambi i giocatori, conche al terzo match point utile ha finalmente potuto festeggiare il secondo turno conquistato e tutto da giocare contro lo slovacco ...

Riccardo Bonadio se la vedrà contro James Duckworth nel primo turno delledelGarros 2023 , secondo Slam della stagione al via sui campi in terra battuta della capitale transalpina. Reduce da quattro sconfitte negli ultimi cinque incontri disputati, il ...Raul Brancaccio se la vedrà contro Ricardas Berankis nel primo turno delledelGarros 2023 , secondo Slam della stagione al via sui campi in terra battuta della capitale transalpina. Sorteggio fortunato per il tennista azzurro, che sfida sì un tennista ...Da Roma a Parigi, dal Foro Italico alGarros: il tennis mondiale è senza soste. Lunedì 22 partite le, domenica 28 i primi match del tabellone principale. Finale l'11 giugno. E girano milioni. Roma ha chiuso con un ...

Roland Garros, qualificazioni, il programma di martedì 23: dieci azzurri in gara

Il Roland Garros è ormai alle porte e in attesa delle partite del tabellone principale che inizieranno domenica 28 maggio, sono già partite le qualificazioni. Un torneo in cui è grande l'incertezza, ...Finisce al primo turno delle qualificazioni il sogno parigino di Francesco Passaro. Il talento dello Junior Perugia, infatti, cede a Elias Ymer nella prima sfida per accedere al tabellone principale d ...