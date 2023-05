Qualificazioni femminili Roland Garros 2023 | subito fuori Stefanini e Brancaccio

Leggi su sportface

(Di martedì 23 maggio 2023) Eliminate al primo turno delledelentrambe le azzurre presenti in tabellone, vale a dire Lucreziae Nuria. Nonostante tutte e due scendessero in campo con i favori del pronostico, sono arrivate due sconfitte, probabilmente anche per via della poca esperienza a certi livelli.è stata travolta dalla polacca Chwalinska per 6-2 6-1 in 1h18? di gioco, mentreha conquistato un set contro la britannica Boulter, arrendendosi però per 6-2 4-6 6-4 dopo 2h15?. COPERTURA TV IL MONTEPREMI Se Lucrezia non ha pressoché nulla da recriminare, essendo stata sovrastata in tutti gli aspetti del gioco, Nuria invece può avere qualche rimpianto. Nel terzo parziale è stata ...