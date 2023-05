Qualificazione delle stazioni appaltanti | rischio ingorgo

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 maggio 2023) di Salvatore Magliocca Dal 1° luglio, chiarisce il comunicato firmato da Busia, scatterà la tagliola del rifiuto del Codice identificativo di gara (CIG) allenon qualificate, che in questo modo non avranno altra scelta che cedere la gestione della procedura a soggetti in possesso dei requisiti. Gli effetti che questo provvedimento rischia di avere sui progetti, anche sui Pnrr ancora da bandire, da parte dei Comuni è inimmaginabile. Ovviamente i progetti e i conseguenti investimenti Pnrr, anche con il nuovo codice, continueranno a viaggiare sulle corsie preferenziali disegnate dal decreto Semplificazioni (Dl 77/2021) e quello sulla governance del Recovery (Dl 13/2023). Ma è opportuno chiarire che nella normativa richiamata non sono previste deroghe specifiche sullaPA. I tempi ...