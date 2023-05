Putin | Non è vero che la Russia ha iniziato la guerra in Ucraina

(Di martedì 23 maggio 2023) Non èche lahalain: al contrario, con la sua «operazione militare speciale» sta cercando di porre fine al conflitto in corso contro il suo popolo. Lo ha detto...

Ieri c'è stata un'incursione rivendicata dai russi anti -allineati con l'esercito ucraino e ... danneggiate anche tre auto - ha aggiunto - Attualmentec'è corrente elettrica in 14 ...Merlini nel suo saggio ricorda comeavesse dichiarato 'solo gli stati sovrani e potenti ...ucraina e del massiccio aiuto in armi della Nato ha preso ben presto le fattezze di una vera guerra...... affermando che agiscono in modo indipendente esono soggetti al controllo militare. Il ministero della Difesa russo afferma che l milizie anti -sono state respinge nel territorio ucraino. ...

Putin, 'non abbiamo iniziato la guerra, cerchiamo di fermarla' - Europa Agenzia ANSA

Il vice ministro della Scienza e dell’istruzione superiore, Pyotr Kucherenko, è morto in circostanze ancora non chiare dopo essersi sentito male sabato a bordo dell’aereo che lo riportava in Russia ...Oggi parlando con i giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato di non essere a conoscenza della causa del decesso. Secondo quanto riporta il Moscow Times, quotidiano russo ...