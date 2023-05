(Di martedì 23 maggio 2023) E' da nove anni che "il nemico" ha scatenato unacontro il popolo russo. Quindi con l'operazione militare speciale Mosca non ha cominciato lain Ucraina, ma "sta cercando di fermare ...

Quindi con l'operazione militare speciale Moscaha cominciato la guerra in Ucraina, ma "sta ... Lo ha detto il presidente russo Vladimircitato dall'agenzia Tass. . 23 maggio 2023... media, porti e tanto petrolio, così gli "amici" diminano il sostegno di Atene all'Ucraina Grecia, trionfo per il centrodestra. Mabasta: si tornerà alle urne a giugno ...Il giornalista Roman Super ha riportato su Telegram una conversazione avuta con Kucherenko nel 2022 in cui lui l'uomo asseriva dipoter lasciare il Paese perché 'gli avevano confiscato il ...

Putin, 'non abbiamo iniziato la guerra, cerchiamo di fermarla' - Europa Agenzia ANSA

Kiev, 23 mag. (Adnkronos) - Kiev continua a tenere sotto controllo un'area di Bakhmut situata all'estremità sudoccidentale della città.Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...