Putin | “La Russia sta attraversando tempi difficili Non abbiamo iniziato noi la guerra” Prolungato di tre mesi l’arresto di Gershkovich

(Di martedì 23 maggio 2023) Parla davanti a una platea di cittadini che ha premiato per essersi distinti nei settori della cultura, della cosmonautica e dell’istruzione. E il presidente russo Vladimirammette che “lasta”, anche se è pur vero “che non ci sono mai statifacili” e che comunque “oggi è un momento speciale del nostro potente consolidamento, dell’acuirsi del nostro sentimento nazionale, del desiderio di rafforzare a tutti i costi le fondamenta della nostra spiritualità, di creare le condizioni nell’economia, nella produzione, nell’educazione dei nostri giovani per assicurare il futuro incondizionato del nostro Paese”. Mentre proseguono i bombardamenti in Ucraina e i combattimenti in quello che resta di Bakhmut,ricorda che non è ...

Ma questo non può accadere nell'odiernadi". A parlare è un membro della Legione 'Libertà per la', formata da oppositori politici, ex prigionieri di guerra e disertori russi. Il ...A Pratica di Mare lasarebbe entrata nella Nato e finalmente avremmo posto fine alla guerra ... Allo scoppio della guerra in Ucraina, l'idea di Berlusconi era quella di dire: io conoscoe ......col quale Kissinger e Nixon spaccarono l'unità internazionale comunista e isolando la...l'esigenza di una svolta negoziale fra Stati Uniti e Cina e la capacità di Pechino di "convincere"o ...

Putin, il fallimento della «Mini Nato»: cos'è il Csto e perché l'Armenia minaccia la Russia di andare via ilmessaggero.it

Amid mounting outrage from Russia’s hardline “patriots” over a supposed Ukrainian invasion in the country’s Belgorod region, military officials on Tuesday claimed to have killed more than 70 ...White House spokesperson says US authorities working hard to secure journalist’s release after his detention on spying charges in March. US calls for Evan Gershkovich's immediate release 16:38 ...