Putin ammette | “La Russia attraversa tempi difficili”

(Di martedì 23 maggio 2023) MOSCA – Il presidente russo Vladimirche “la”, ma sostiene che ciò unisce il Paese e rafforza l’orgoglio nazionale. “Sì, lastando, le cose non sono mai state facili, tuttavia, oggi assistiamo a un momento di consolidamento comune, che rende più forte il nostro orgoglio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Ucraina, Di Maio: “Non possiamo pensare di fornire armi per colpire il suolo russo” Berlusconi avverte: “La guerra sarà lunga se non portiamoa negoziare” Discorso di: “Impossibile sconfiggere la ...

"La Russia sta passando momenti difficili"il presidente Vladimirdurante una cerimonia per la consegna di onorificenze a personale del settore pubblico, ma ciò porterà a "un forte consolidamento". "Oggi è un momento particolare -...Senza autosufficienza non può esserci sovranità, e l'autosufficienza si sta raggiungendo in tutti i settori: nell'arte, nella scienza, nell'industria e, naturalmente, nell'esercito', ha dettoIl presidente russo Vladimirche "la Russia attraversa tempi difficili", ma sostiene che ciò unisce il Paese e rafforza l'orgoglio nazionale. "Sì, la Russia sta attraversando tempi difficili, le cose non sono mai ...

Putin ammette che la Russia sta attraversando momenti difficili Globalist.it

MOSCA - Il presidente russo Vladimir Putin ammette che "la Russia attraversa tempi difficili", ma sostiene che ciò unisce il Paese e rafforza l'orgoglio naz ...Il Cremlino: «Uccisi 70 terroristi sul nostro territorio» Gli incursori: «Falso, avanti per la liberazione della Russia». Putin: momenti difficili. Zelensky al fronte ...