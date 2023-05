Pure i sindaci del Pd gridano | «Meno fuffa Co2 e più dighe»

Leggi su panorama

(Di martedì 23 maggio 2023) Se qualcuno volesse ancora arrampicarsi sugli specchi nel tentativo di giustificare ciò che è accaduto in Emilia-Romagna con il surriscaldamento globale, a smentirlo sono le parole di chi l’alluvione e i suoi danni li ha visti con i propri occhi. A spazzare via le chiacchiere inconcludenti di chi vorrebbe strumentalizzare il disastro per sostenere le proprie ecofollie, è il presidente della provincia e sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, una vita a sinistra e nel Pd. «In questi giorni ho sentito un sacco di stupidaggini sul dopo alluvione», ha detto al Corriere della Sera. Per esempio, gli ha chiesto la cronista? «Per esempio che la soluzione è rinaturalizzare». De Pascale usa questo termine per dire che bisognerebbe tornare al passato, vale a dire abbattere paesi e opere dell’uomo per cedere il passo alla natura, che in Romagna equivarrebbe a creare gli acquitrini che esistevano ...