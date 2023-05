Proteggere le biodiversità attraverso la tutela delle aree verdi | del suolo e delle aree marine

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 23 maggio 2023) Il 22 maggio si è celebrata la Giornata Mondiale della, istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite per riaffermare l’importanza della diversità biologica per il nostro pianeta. L’Italia dispone di un patrimonio unico dain termini di. Un ecosistema naturale e agricolo di straordinario valore, che coniuga identità, cultura e storia del Paese. La Giornata dellaè un momento per celebrare la bellezza e la complessità della vita sulla Terra, ma anche per richiamare l’attenzione sulla necessità urgente di agire.e gli obiettivi dell’Agenda 2030 Il cambiamento climatico, la deforestazione, l’inquinamento, l’urbanizzazione e le attività umane stanno mettendo a rischio gli ecosistemi e le specie in Italia così come in tutto il resto del mondo. ...