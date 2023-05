Progetto UNICEF-Gemelli | il 47% dei ragazzi ha bisogno di un PDP | il 15% di insegnante di sostegno

(Di martedì 23 maggio 2023) "#WITH YOU, Wellness Training For Health - La Psicologia con te" è ilrealizzato dall'Italia, l'Unità Operativa Semplice (UOS) di Psicologia Clinica, in accordo con la Direzione Generale della Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIRCCS, con l'obiettivo di promuovere un percorso dipsicologico e di empowerment dedicato a pre-adolescenti e adolescenti e alle loro famiglie, particolarmente colpiti dagli effetti della pandemia da Covid. L'articolo .

... ha illustrato gli obiettivi dele le attività svolte sul territorio. Le famiglie hanno ricevuto la pouetta attraverso l'acquisto della quale il comune dà un contributo all'oltre al ......6% dei ragazzi e delle ragazze fra i 10 e i 19 anni, circa 956.000, soffrissero di problemi di salute mentale", sottolinea Andrea Iacomini, portavoce dell'Italia. IlWithyou ha ......6% dei ragazzi e delle ragazze fra i 10 e i 19 anni, circa 956.000, soffrissero di problemi di salute mentale" - ha sottolineato Andrea Iacomini, Portavoce dell'Italia. "IlWITHYOU ha ...

Le Avanguardie educative con UNICEF per il progetto d'inclusione ... Indire

Anche in questa situazione così difficile per il territorio, le Pigotte di Unicef stanno viaggiando sulle gambe delle ... Istituto Comprensivo E.Rosetti di Forlimpopoli che grazie al progetto ‘Studio ...Oltre 1.500 giovani e 1.900 genitori hanno partecipato a #WITH YOU, il progetto nato per offrire sostegno psicologico edempowerment a pre-adolescenti e adolescenti e alle loro famiglie, particolarment ...