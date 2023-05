Processione sospesa per pioggia | l’appello dei disabili | ripetiamola

(Di martedì 23 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa nota di Giovanni Esposito del Mid dopo la sospensione delladi Santa Rita a causa della: “Dinanzi a tanti fedeli che ieri hanno affollato le strade cittadine del capoluogo per rendere omaggio a Santa Rita, la Santa dei casi Impossibili. Tra l’altro coperta nemmeno con una elegante teca ma bensì da un telo di plastica vergognoso, sono bastate veramente due gocce ditali da far prendere la imminente e deludente decisione al parroco Don Antonio Dente di chiedere all’altezza di Via Guarini la sospensione dell’evento della, un evento tra l’altro caratterizzato da una pessima organizzazione e a cui i cittadini avellinesi sono irrinunciabilmente e particolarmente legati, che attendevano con entusiasmo da ormai un anno. Non sono bastati, tantomeno presi in ...

Per consentire lo svolgimento del corteo in totale sicurezza verràla circolazione veicolare al momento del passaggio delladalle 21 fino all'arrivo alla chiesa di Maria ...Avellino . È statalungo via Guarini lain onore di Santa Rita, causa pioggia. Commozione, fede, tradizione si sono vissute per le vie della città in onore della Santa delle cause impossibili, fino ......24 maggio 2023 nelle strade cittadine inserite nel percorso del corteo la circolazione dei veicoli saràper il tempo strettamente necessario a consentirne il passaggio. Laavrà ...

Sospensione processione Santa Rita, l'appello delle persone disabili: "Rifacciamola" AvellinoToday

SOMMA VESUVIANA - “La comunità di Somma Vesuviana, turisti, cittadini e pellegrini, stanno partecipando in modo intenso alle processioni programmate per accompagnare la Madonna di Santa Maria a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza e misurazione come specificato nella cookie polic ...