Prime video denunciato per omofobia a causa dei cori dei marsigliesi Le Parisien

(Di martedì 23 maggio 2023) L’associazione francese per i diritti delle famiglie Lgbt ha presentato una denuncia controper “insulti e provocazioni pubbliche omofobe”. Lo riporta leche scrive come l’emittente che trasmette le partite del campionato francese è accusato di aver trasmesso dei messaggi omofobi in televisione. “Questo martedì, l’associazione Lgbt Families ha presentato una denuncia alla questura di Parigi per “insulti e provocazioni pubbliche omofobe” contro una delle emittenti del campionato francese, Amazon“. Nella denuncia si spiega che i messaggi omofobi sono stati trasmetti durante alcune partite dell’Olympique Marsiglia. La denuncia chiama ini replay di alcune partite durante i quali “possiamo sentire diversidi tifosi, provenienti ...

GUARDA ANCHE Tutti isu cinema e film FOTOGALLERY @Wildside Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema I migliori film in streaming e al cinema di maggio 2023visioni, ritorni attesi (vedi ...Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Emilia - Romagna con gli aiuti per le zone colpite dall'alluvione. Le misure sono state presentate daCi sono tante foto,e stories che arrivano direttamente dal set, anche in compagnia di ... Mare Fuori 4: attori e attrici presenti e assenti Come svelano leanticipazioni della quarta ...

Le serie e i film da non perdere a fine maggio su Amazon Prime Video WIRED Italia

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Rocco Barbaro è Rocco Barbaro anche quando deve commentare il suo recente ritorno in tv, ospite del programma di Nino Frassica «Sconcert», disponibile su Prime Video. Come mai non si è piaciuto