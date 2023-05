Presidente croato attacca l' Ue | scarsa democrazia

(Di martedì 23 maggio 2023) "Il primo decennio della Croazia nell'Unione Europea non è stato un successo, ma neanche un fallimento" e "io mi adopererò personalmente contro la trasformazione dell'Unione in una federazione". Lo ha ...

"Il primo decennio della Croazia nell'Unione Europea non è stato un successo, ma neanche un fallimento" e "io mi adopererò personalmente contro la trasformazione dell'Unione in una federazione". (ANSA ...“Basta idolatrare l’Unione europea”, ha detto Milanovic. Presidente della Croazia: basta idolatrare l’UE. Il 1° gennaio 2023 è stata una giornata storica per la Croazia. Ora, il presidente croato Zora ...